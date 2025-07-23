В Сумской области погиб сапер

Трагедия произошла в Шосткинском районе Сумской области. О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что во время гуманитарного разминирования освобожденных территорий погиб 30-летний сержант службы гражданской защиты, старший сапер-оператор Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины Олег Петренко.

Добавляется, что во время работы пиротехнического расчета сдетонировал российский FPV-дрон.

Кроме этого двое саперов были тяжело ранены, их доставили в больницу.

Говорится, что в рядах ГСЧС парень служил с 2022-го года. У него остались жена и двухлетний сын.

Ранее в Волынской области люди насмерть подорвались на мине.