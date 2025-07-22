Озвучен нынешний объем наличных денег в Украине

Объем наличных денег в Украине вырос. Актуальные данные на 1 июля приводит НБУ.

Сообщается, что в наличном обращении в нашей стране находилось 859,9 миллиарда гривен, что сразу на 37,5 миллиардов гривен (4,6%) больше, чем в начале этого года.

Примечательно, что самый большой рост продемонстрировали банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты по 10 гривен.

Финансовый регулятор отмечает тот факт, что если I квартал года характеризовался изъятием наличных из обращения, то во II квартале спрос на наличные несколько оживился.

Сейчас в наличном обращении находится 2,6 миллиарда банкнот на общую сумму 851,2 миллиарда гривен, а также 15 миллиардов монет (без памятных и инвестиционных) на 8,5 миллиарда гривен.

Указывается, что на одного жителя нашей страны приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (по состоянию на 1 января 2025-го года было 63 и 186 соответственно).

Информируется, что среди банкнот больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).

Говорится, что в наличном обращении разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты есть четырех номиналов – 1, 2, 5 и 10 гривен. Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше всего номиналом 10 гривен (4,4% и 2% от общего количества в обращении соответственно).

Отмечается, что разменных монет есть два номинала в 10 и 50 копеек (27,5% и 9,1% от общего количества в обращении соответственно). Если роль монет номиналом 10 копеек в наличных расчетах за товары и услуги постепенно уменьшается, то на монеты номиналом 50 копеек сохраняется стабильный спрос, в частности со стороны сферы торговли.

Резюмируется, что динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие этого года приходился на банкноты номиналом 1 000 гривен и монеты 10 гривен. Их удельный вес по общему количеству в обращении вырос на 2,2% и 0,2% соответственно.

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