Прогноз погоды: украинцев предупредили о возвращении жары

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в ночь на вторник, 22 июля, в западных и восточных областях, а днем и по всей страны кроме юго-востока ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге и востоке до 23 тепла, днем плюс 27-32, в западных областях 22-27 тепла.

В Киеве завтра ночью будет без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 28-30 тепла.

Также информируется, что в среду, 23 июля, ночью в северных и центральных областях, а днем на востоке, юго-востоке и в Сумской области местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет сухо. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях плюс 14-19, днем 24-29 тепла; на остальной территории страны ночью плюс 17-22, днем 27-32 тепла, на юге местами прогреется до плюс 35-36, а в Днепропетровской области до 35-37 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет кратковременный дождь, а днем будет сухо. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 25-27 тепла.

Ранее мы писали, что потребление электричества в Украине снизилось, но проблемы сохраняются.