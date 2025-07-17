Барак и Мишель Обама таинственно прокомментировали слухи о разводе

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель несколько странно прокомментировали слухи о разводе, которые ходят уже давно. Произошло это в эфире подкаста журналиста Крейга Робинсона.

Стоит напомнить, что их брак был заключен еще в 1992-м году.

На комментарий ведущего о том, что ему приятно видеть их вместе, супруга экс-главы государства сказала: «Знаю, потому что когда мы появляемся на публике порознь, люди думают, что мы развелись».

Ее муж добавил: «Она приняла меня обратно, но какое-то время все было на грани».

Прозвучало это как шутка.

Мишель Обама под конец заверила, что ни разу в жизни не задумывалась о разводе.

Ранее сводный брат Обамы сделал скандальное заявление.