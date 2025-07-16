В море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона

В Одессе, на побережье Черного моря, заметили ядовитую рыбу — морского дракона. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые обнародовали соответствующее фото.

Как пояснил руководитель общественной организации «Зеленый лист», эколог Владислав Балинский, большой морской дракон — опасная ядовитая рыба, которая живет в Черном море.

«Она обитает на глубине, где зарывается в ил, подстерегая добычу. Почему ее могли заметить на мелководье? Был сильный ветер, с глубины поднялась холодная вода, насыщенная сероводородом и, возможно, поэтому морской дракон оказался на мелководье. Лично я его раньше в Одессе не фиксировал...», — сказал Балинский.

При этом он обратил внимание на тот факт, что море преподносит и другие сюрпризы.

«Например, вчера я нырял и увидел каменного краба, который занесен в Красную книгу», — рассказал эколог.

Большой морской дракон (большой морской скорпион, змейка) — вид хищных лучеперых рыб семейства драконовых, обитающих в прибрежных водах европейской Атлантики, а также в Черном и Средиземном морях.

Это донная рыба, ее максимальная длина составляет — 53 см, но обычно до 25 см, масса тела — до 1,9 кг. Шипы морского дракона, находящиеся в первом колючем луче спинного плавника и жаберных крышках, имеют ядовитые железы, укол этими шипами для человека очень болезненный. Вызывает отек, покраснение, возможны головокружение, тошнота, жар, иногда — тяжелая аллергическая реакция. В тяжёлых случаях возможен паралич ноги, сердечная недостаточность и судороги, без отсутствия своевременной помощи — смерть.

Напомним, в Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона».