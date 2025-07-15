В центре Ровно предотвратили теракт в многоэтажном доме

Правоохранители задержали российского агента, который пытался взорвать многоэтажку в центре города Ровно. Об этом сообщила СБУ во вторник, 15 июля.

Указано, что вражеским агентом оказался 27-летний львовянин. Россияне завербовали его через Телеграм-канал по поиску «легких заработков».

Мужчина приехал в Ровно, где по координатам куратора забрал из тайника готовое самодельное взрывное устройство (СВУ) и прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать. Он установил взрывчатку и оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв.

После взрыва агент планировал сначала «залечь на дно» в другой арендованной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

«После дистанционной активации СВУ враг надеялся на мощный взрыв внутри многоэтажки, который приведет к гибели и ранениям среди гражданских жителей и распространению панических настроений в регионе», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заранее раскрыли планы рашистов и задержали террориста «на горячем», когда тот минировал квартиру. Мужчине сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, по которым ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в популярном отеле в Ровно.