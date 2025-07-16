Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США поведали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое состояние повышает риск развития диабета и нарушений уровня сахара в крови.

Во время опыта специалисты оценили сведения о здоровье почти тысяч американцев в возрасте от 60 до 84 лет. Ученые фиксировали, как часто участники общаются с друзьями и родственниками, с кем проживают и как часто принимают участие в различных общественных мероприятиях.

Выяснилось, что люди, испытывающие одиночество, на 34% чаще страдали диабетом и на 75% чаще сталкивались с нарушениями гликемического контроля по сравнению с теми, кто не был изолирован.

Добавляется, что нарушения гликемического контроля также называют предиабетом. К ним, как правило, относят повышение уровня сахара в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Во втором случае клетки теряют восприимчивость к инсулину, и уровень сахара в крови поднимается выше нормы.

Подчеркивается, что ранее врачи преимущественно описывали биологические и поведенческие причины развития диабета, но теперь понятно, что одиночество также может выступить провокатором этого заболевания.

Сказано: «Учитывая старение мирового населения и рост распространенности социальной изоляции, особенно после пандемии коронавируса, мы призываем медиков включать этот фактор в оценку здоровья пожилых пациентов. Развитие и поддержание социальных связей может не только улучшить психоэмоциональное состояние, но и помочь в профилактике серьезных метаболических нарушений».

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