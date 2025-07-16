Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

Агата Кловская
16.07.25 15:37
122
Американцы рассказали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США поведали о жуткой опасности социальной изоляции в пожилом возрасте. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такое состояние повышает риск развития диабета и нарушений уровня сахара в крови.

Во время опыта специалисты оценили сведения о здоровье почти тысяч американцев в возрасте от 60 до 84 лет. Ученые фиксировали, как часто участники общаются с друзьями и родственниками, с кем проживают и как часто принимают участие в различных общественных мероприятиях.

Выяснилось, что люди, испытывающие одиночество, на 34% чаще страдали диабетом и на 75% чаще сталкивались с нарушениями гликемического контроля по сравнению с теми, кто не был изолирован.

Добавляется, что нарушения гликемического контроля также называют предиабетом. К ним, как правило, относят повышение уровня сахара в крови натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Во втором случае клетки теряют восприимчивость к инсулину, и уровень сахара в крови поднимается выше нормы.

Подчеркивается, что ранее врачи преимущественно описывали биологические и поведенческие причины развития диабета, но теперь понятно, что одиночество также может выступить провокатором этого заболевания.

Сказано: «Учитывая старение мирового населения и рост распространенности социальной изоляции, особенно после пандемии коронавируса, мы призываем медиков включать этот фактор в оценку здоровья пожилых пациентов. Развитие и поддержание социальных связей может не только улучшить психоэмоциональное состояние, но и помочь в профилактике серьезных метаболических нарушений».

Ранее ученые узнали о депрессии нечто новое.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.07.25 16:49

Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

16.07.25 16:17

Выявлены генетические причины агрессии

16.07.25 15:20

В море возле Одессы заметили ядовитого морского дракона

16.07.25 14:47

Германия не будет раскрывать подробностей об американском оружии для Украины, — Писториус

16.07.25 14:26

Китайцы узнали о дружбе кое-что удивительное

16.07.25 14:08

После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot, — СМИ

16.07.25 13:53

Созданы самые точные атомные часы в мире

16.07.25 13:44

В Николаевской области трагически погиб рабочий

16.07.25 13:27

ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в РФ, — источники

16.07.25 16:49

Верховная Рада поддержала увеличение расходов на оборону

16.07.25 10:17

Путин отверг ультиматум Трампа, — СМИ

16.07.25 09:32

Трамп рассказал, что будет с Россией после дедлайна в 50 дней

15.07.25 15:20

В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней

15.07.25 13:51

Spiegel раскрыл план НАТО по оружию для Украины

15.07.25 11:52

Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС

15.07.25 11:04

Трамп рассматривал поставки Украине ракет Tomahawk, — СМИ

15.07.25 10:27

Трамп интересовался у Зеленского об ударах по Москве, — СМИ

15.07.25 09:44

Зеленский провел разговор с Трампом и Рютте

14.07.25 18:55

50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

11.07.25 09:18

Макрон пообещал отправить в Украину 50 тысяч солдат

11.07.25 08:59

Трамп сделал интригующее заявление по поводу России

11.07.25 10:36

Россия предложила «новый подход» по урегулированию войны в Украине, — Рубио

10.07.25 10:56

Россия цинично отреагировала на решение ЕСПЧ по делу MH17

10.07.25 16:52

Японцы объяснили, почему пожилым людям стоит заниматься музыкой

10.07.25 07:13

Шмыгаль поведал, какие объемы внешнего финансирования необходимы Украине в следующем году

09.07.25 23:09

Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

11.07.25 16:14

Трамп вообразил себя… Суперменом

10.07.25 00:27

Bitcoin в очередной раз обновил рекорд своей стоимости

11.07.25 16:51

Буданов озвучил новое условие по перемирию

Фото и Видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
Эпичное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
Появилось видео, как во Франции горела шикарная яхта Sea Lady II
В Киеве застрелили полковника СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди