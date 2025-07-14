Сенатор Линдси Грэм анонсировал рекордный поток оружия для ВСУ

В ближайшие дни ожидается рекордная поставка оружия, заявил сенатор Линдси Грэм.

По его словам, президент США Дональд Трамп «решил действовать», поэтому следует ждать его завтрашнего заявления. В Конгрессе приближаются к принятию крупнейшего пакета санкций за всю историю США.

«Штаты начнут продавать Европе огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку», — сказал Грэм.

Напомним, Трамп готовит для Украины наступательное оружие, способное бить даже по Москве.