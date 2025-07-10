Правящий режим России отреагировал на решение Европейского суда по правам человека, который признал Москву виновной в гибели рейса MH17 — авиалайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году. По мнению представителей Кремля, решение суда — «ничтожное», Россия не станет его признавать. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова для российских пропагандистов.

Он подтвердил, что Россия не собирается выполнять какие-либо решения ЕСПЧ, в том числе и решение по катастрофе самолёта, которое вынес суд 9 июля.

«Считаем их (решения) ничтожными. Это всн, что можно сказать», — заявил Песков в ответ на вопросы журналистов.

Напомним, ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России.