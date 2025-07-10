Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России

ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России

Агата Кловская
10.07.25 09:34
85
ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в крупном межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по поводу сбития рейса MH17. Об этом сообщает Associated Press в среду, 9 июля.

В частности, суд в Страсбурге рассматривал сразу четыре дела, поданные Украиной и Нидерландами против России. Они касаются широкого спектра нарушений прав человека, включая похищение украинских детей, действия России во время вторжения и сбитие рейса MH17.

Речь идет о делах:

— Украина против России (№ 8019/16) — нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в том числе сбитие MH17, пытки, принудительный труд и другое;

— Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

— Нидерланды против России (№ 28525/20) — обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

— Украина против России (№ 11055/22) — грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд единогласно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам относительно событий, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось.

Россию признали виновной в многочисленных нарушениях прав человека, происходивших на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, и их массовом и системном характере.

Речь идет о произвольных убийствах гражданских и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, игнорировании Россией последствий своих ударов по гражданскому населению, системной практике подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, практике «фильтрации», вывозе украинских детей и взрослых гражданских лиц вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ и прочее.

Также суд установил, что рейс MH17 над Донбассом был сбит с российского ЗРК Бук и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, среди которых было 196 граждан Нидерландов.

Министерство юстиции Украины отреагировало на историческое решение ЕСПЧ.

«Сегодня, 9 июля 2025 года, Большая Палата Европейского суда по правам человека объявила решение о приемлемости и сути по межгосударственному делу Украины и Нидерландов против России, в котором удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17.

Тэги: Украина, Россия, Нидерланды, MH17

Комментарии

Статьи

04.07.25 21:01

Люцифер из Кальяри: история странного святого, основавшего собственную секту

Автор: Александр Панько

Дайджест

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту
28.06.25 18:59

Перевод денег: что нельзя писать в сообщениях, чтобы не заблокировали банковскую карту

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.07.25 10:20

Дуда внезапно наехал на Украину и союзников

10.07.25 09:56

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о Путине

10.07.25 09:10

Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме

10.07.25 08:48

Рубио заявил, что Европа исчерпала свои запасы вооружений для помощи Украине

10.07.25 07:13

Шмыгаль поведал, какие объемы внешнего финансирования необходимы Украине в следующем году

10.07.25 06:34

Гросси считает, что Германия может очень быстро создать ядерное оружие

10.07.25 03:25

Мерц обратился к Трампу по поводу Украины

10.07.25 02:59

В Хмельницкой области молния ударила в Дом молитвы

10.07.25 01:28

В Киеве отказались использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах

10.07.25 09:10

Зеленский рассказал, о чем говорил с Келлогом в Риме

09.07.25 23:09

Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

09.07.25 13:50

ВСУ выявили замысел врага: на востоке РФ стянуты 100 тысяч солдат на одно направление

09.07.25 13:23

В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»

09.07.25 12:19

ЦРУ заявило о применении химического оружия в Украине

09.07.25 10:54

CNN обнародовал аудиозаписи с угрозами Трампа «разбомбить Москву к чертям»

09.07.25 10:50

С начала полномасштабной войны в Украине выявлено до 500 фактов торговли людьми

09.07.25 09:35

США поставят Украине оборонное оружие, — Трамп

08.07.25 12:55

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

08.07.25 11:41

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

04.07.25 09:31

Politico: Зеленский и Трамп готовятся к разговору на фоне приостановки американской помощи

04.07.25 12:09

Британцы поведали об уникальной пользе всем известного напитка

03.07.25 15:51

Электричество и транспорт: завтра погода может создать серьезные проблемы украинцам

03.07.25 13:04

Украина сумела нарастить экспорт электроэнергии

03.07.25 13:46

«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

03.07.25 14:22

Диогу Жота: звездный португальский футболист и его брат погибли в ДТП

03.07.25 12:30

Выявлена неочевидная опасность вирусов

03.07.25 15:29

В Киеве введено ограничение для грузового транспорта

03.07.25 14:49

Американцы рассказали о пользе лишнего веса в пожилом возрасте

04.07.25 14:26

Доказано, что женщины с возрастом становятся добрее

Фото и Видео
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Техасе стали десятки людей
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
A11pl3Z: в нашу Солнечную систему залетел новый межзвездный объект
Bentley представила новый логотип
Bentley представила новый логотип
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Над Швецией и Финляндией пролетел загадочный огненный шар
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
Лесной пожар в Испании привел к человеческим жертвам
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
В самой сухой пустыне на нашей планете… выпал снег
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Шторм во Франции привел к человеческим жертвам
Вэнс показал средний палец во время выступления
Вэнс показал средний палец во время выступления
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
На штат Нью-Йорк обрушился смертельный шторм
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
Появилось видео взрыва космического корабля Starship 36
fraza.com
Новости блогосферы
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди