ЕСПЧ огласил решение по иску Украины и Нидерландов к России

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в крупном межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов относительно многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по поводу сбития рейса MH17. Об этом сообщает Associated Press в среду, 9 июля.

В частности, суд в Страсбурге рассматривал сразу четыре дела, поданные Украиной и Нидерландами против России. Они касаются широкого спектра нарушений прав человека, включая похищение украинских детей, действия России во время вторжения и сбитие рейса MH17.

Речь идет о делах:

— Украина против России (№ 8019/16) — нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в том числе сбитие MH17, пытки, принудительный труд и другое;

— Украина против России (№ 43800/14) — похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

— Нидерланды против России (№ 28525/20) — обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

— Украина против России (№ 11055/22) — грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд единогласно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам относительно событий, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось.

Россию признали виновной в многочисленных нарушениях прав человека, происходивших на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, и их массовом и системном характере.

Речь идет о произвольных убийствах гражданских и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, игнорировании Россией последствий своих ударов по гражданскому населению, системной практике подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, практике «фильтрации», вывозе украинских детей и взрослых гражданских лиц вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ и прочее.

Также суд установил, что рейс MH17 над Донбассом был сбит с российского ЗРК Бук и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, среди которых было 196 граждан Нидерландов.

Министерство юстиции Украины отреагировало на историческое решение ЕСПЧ.

«Сегодня, 9 июля 2025 года, Большая Палата Европейского суда по правам человека объявила решение о приемлемости и сути по межгосударственному делу Украины и Нидерландов против России, в котором удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Россию признали ответственной за сбитие рейса MH17.