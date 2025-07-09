Усик раскрыл планы на будущее после реванша с Дюбуа

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился своими мыслями о дальнейшем развитии своей карьеры.

По словам знаменитого боксера, после боя с Даниэлем Дюбуа он намерен провести лишь один поединок.

«Я думаю, это мои последние два поединка. С Дюбуа, и после этого еще один. Я пока не знаю, кто станет моим соперником», — заявил Усик в интервью Ring Magazine.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик — Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Напомним, Тайсон Фьюри бросил вызов Александру Усику и назвал дату поединка.