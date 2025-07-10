Японцы объяснили, почему пожилым людям стоит заниматься музыкой

Эксперты из Киотского университета в Японии рассказали, почему пожилым людям стоит заниматься музыкой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематические занятия музыкой в пожилом возрасте помогают сохранить память и защитить мозг от возрастных изменений.

В опыте участвовали люди в возрасте около 70 лет. Часть из них после включения в эксперимент начала осваивать музыкальный инструмент и продолжила заниматься в течение трех лет и более.

Добавляется, что остальные добровольцы прекратили обучение спустя несколько месяцев.

Спустя четыре года у них оценили когнитивные функции и провели МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного мозга.

Оказалось, что у тех, кто продолжал играть, память осталась на прежнем уровне.

Сообщается, что у подопытных из первой группы наблюдалась повышенная активность мозжечка, то есть структуры, отвечающей за координацию движений и обработку сенсорной информации.

При этом выяснилось, что игра на музыкальном инструменте предотвращала снижение объема серого вещества в области мозжечка.

Ученые отмечают, что серое вещество – это главный компонент центральной нервной системы позвоночных животных и человека, и оно содержит тела неронов, то есть клеток мозга, которые отвечают за передачу импульсов и обработку информации.

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