Шведы объяснили, почему некоторые младенцы так любят поплакать

Эксперты из университета Уппсалы в Швеции узнали, почему некоторые младенцы часто плачут. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что частота плача у деток в возрасте двух-пяти месяцев на 50-70% определяется генетикой, а не внешними раздражителями.

В опыте участвовали около тысячи близнецов со всей Швеции.

Их родители заполняли анкеты, в которых описывали, как часто их дети плачут, как быстро успокаиваются и как спят.

Такой опрос проводился дважды – когда младенцам было два и пять месяцев.

По словам ученых, сравнение поведения однояйцевых и разнояйцевых близнецов дало возможность выяснить вклад генетики в эти особенности.

Говорится, что самая выраженная связь с наследственностью наблюдалась при анализе плача. Генетика объясняла примерно 50% различий в возрасте двух месяцев и до 70% к пяти месяцам.

Сказано: «Это может стать утешением для родителей: часто плачущий ребенок – не их вина».

Сообщается, что оставшиеся различия в поведении детей связаны с уникальными факторами среды, то есть индивидуальными особенностями условий, в которых растет каждый ребенок, включая распорядок дня и атмосферу в семье.

Информируется при этом, что ночные пробуждения младенцев больше зависят от окружающей обстановки, чем от генетики, а вот способность успокаиваться после укладывания на сон сперва практически полностью определяется внешними условиями, но к пяти месяцам частично зависит и от наследственных факторов.

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