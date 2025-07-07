Условия ХАМАС по заложникам оказались неприемлемыми для Израиля

Израильская сторона раскритиковала новые изменения ХАМАС к проекту соглашения об освобождении заложников в Секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, переговорная делегация Израиля отправится в Катар для участия в переговорах с группировкой ХАМАС по освобождению заложников.
Зато палестинское движение внесло в проект соглашения ряд изменений, что может создать дополнительные сложности в переговорном процессе.
«Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля», — заявили в Канцелярии израильского премьера.
По словам источника издания, палестинская группировка требует включить в соглашение три ключевых изменения, чтобы в договоренности было указано:
— переговоры по постоянному прекращению огня будут продолжаться до достижения соглашения;
— гуманитарная помощь должна полностью восстановиться через механизмы, поддержанные ООН и другими международными гуманитарными организациями;
Армия обороны Израиля должна отвести войска на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.
Напомним, Трамп и Нетаньяху разработали стратегию быстрой победы над ХАМАС.