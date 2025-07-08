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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Hubble сделал уникальный снимок звездного неба

Hubble сделал уникальный снимок звездного неба

Александр Панько
07.07.25 16:26
273
Hubble сделал уникальный снимок звездного неба

В NASA показали самый детальный снимок звездного неба. Его удалось сделать с помощью космического телескопа Hubble.

На фото в деталях был запечатлен шаровой звездный кластер ESO 591-12 (также известный как Palomar 8). Это плотная сфера из десятков тысяч звезд, связанных гравитацией. На нем видно яркое скопление разноцветных звезд: синие – горячие, а красные – более холодные.

Ученые поясняют, что, обычно, шаровые кластеры формируются на ранних этапах жизни галактик из коллапсирующих облаков газа и пыли. Так как все звезды рождаются из одного облака, они почти одинакового возраста, что делает такие кластеры ценным источником информации о ранней истории Млечного Пути.

Добавляется, что данные о Palomar 8 были собраны в рамках проекта Hubble Missing Globular Clusters Survey, который нацелен на изучение 34 ранее не наблюдавшихся шаровых скоплений нашей галактики.

Ожидается, что полученные результаты помогут определить их возраст и расстояние, а также получить представление о структуре и происхождении звездных скоплений в центральной и внешней части Млечного Пути.

NASA

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.

Тэги: ученые, мир, NASA, космос, наука, Hubble

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