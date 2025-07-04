В Раде объяснили, зачем Украине собственное производство противопехотных мин

Для того, чтобы украинские производители начали производство противопехотных средств поражения, достаточно лишь денонсации Оттавской конвенции. Об этом сказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки во время брифинга Федор Вениславский.

Он отметил, что наше государство способно наладить собственный выпуск противопехотных мин и покупать их у государств, которые не ратифицировали конвенцию.

«Сейчас уже идет подготовка к производству таких средств сдерживания в Украине», — подчеркнул нардеп.

По его словам, противопехотные мины будут служить как заградительные сооружения и фактор сдерживания врага. Они будут устанавливаться с картами минных полей, что позволит быстро разминировать территории после завершения боевых действий.

Напомним, Украина вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин.