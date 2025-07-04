Киев стремится получить доступ к оружию США через Европу, — Politico

На фоне сокращения поставок оружия от США Украина теперь меняет тактику. Как пишет Politico, ссылаясь на свои источники, Киев планирует попросить Вашингтон позволить Европе закупить американское оружие для Украины.

По данным издания, несколько европейских правительств изучают планы закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине.

«Деньги будут засчитываться в новую сумму расходов НАТО на оборону, но пока нет никаких твердых обязательств. Эти поставки должны будут осуществляться с одобрения правительства США, и этот вопрос пока обсуждается», — пишет Politico, ссылаясь на свои источники.

«Человек, непосредственно проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп, по-видимому, был «сострадательным» и «понимающим». Другой человек, проинформированный об обмене мнениями между двумя лидерами, сказал, что он был «продуктивным» и прошел «очень, очень хорошо», — пишет Politico.

При этом председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер сказал, что Зеленский изменил свой запрос с военной помощи на закупку оружия.

«Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», — сказал он.

Как отмечает Politico, до этой недели помощь поступала в Украину через Польшу и, по словам одного из представителей администрации, должна была продолжаться еще несколько месяцев, в зависимости от размера каждого пакета. Запланированные пакеты были похожи по составу на ранее отправленные, включая артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и ракеты противовоздушной обороны, но неожиданная отмена поставок оружия Пентагоном создала некоторую неопределенность.

«Учитывая тот факт, что некоторые виды оружия, которые имеют для нас критически важное значение, не производятся ни кем в демократическом мире, кроме США, мы вместе с нашими европейскими партнерами готовы их приобрести», — сказал Politico украинский чиновник.

Напомним, Европа намерена уговорить Трампа продолжить поставки оружия Украине.