ООН обвинила Россию в умышленных атаках дронами по мирным жителям

Российские военные теперь чаще используют FPV-дроны для прицельных ударов по гражданскому населению в Украине. Мониторинговая миссия ООН по правам человека (ММПЛ) в Украине задокументировала многочисленные случаи военных преступлений. Об этом свидетельствует отчет ММПЛ.

Беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранений гражданских лиц в Украине, а в некоторые месяцы даже опередили по этому показателю более мощное оружие: ракеты, артиллерию и авиационные бомбы.

Российские военные намеренно атаковали гражданских, которые не проявляли никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях, отмечают в ООН.

«Наведение операторами дронов на практике нарушило основные принципы международного гуманитарного права относительно различения и осторожности. Некоторые инциденты могут быть приравнены к намеренному наведению на гражданских лиц, что является военным преступлением», — говорится в сообщении.

Помимо непосредственных человеческих жертв, дроновые атаки делают невозможным предоставление гуманитарной помощи. Работники неправительственных организаций, медики и государственные служащие не могут безопасно передвигаться по поражённым районам, а гражданское население лишается доступа к базовым услугам, медицине и питанию.

Больше всего от этого страдают пожилые люди и лица с инвалидностью, которые остаются в опасных районах из-за ограниченных возможностей эвакуации, добавили в ММПЛ.

Напомним, Украина закупит сотни ракет для ПВО на средства от замороженных активов РФ.