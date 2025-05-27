Нидерланды отправили Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы «Фолькель» в Бельгию, где их будут готовить к доставке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Как сообщили в ведомстве, на авиабазе «Фолькель» присутствовал министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских Воздушных сил десятилетиями.

«Но сейчас, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас», — отметил министр.

Напомним, премьер Бельгии рассказал, когда Украина получит истребители F-16.