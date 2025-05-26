Украина продолжит находиться во власти непогоды

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 27 мая, в нашей стране ожидаются умеренные дожди, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях пройдут значительные осадки. На востоке и северо-востоке будет сухо. Ветер юго-восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях плюс 6-11, днем 14-19 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 13-18, днем 18-23 тепла, в восточных и Сумской областях плюс 24-29.

В Киеве завтра пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 20-22 тепла.

Информируется при этом, что в среду, 28 мая, в большинстве областей нашей страны пройдут умеренные, а в Карпатах и на Прикарпатье значительные дожди, днем местами грозы. В восточных и Сумской областях будет без осадков. Ветер юго-восточный, на западе страны северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных областях плюс 6-11, днем 16-21 тепла. На остальной территории ночью плюс 13-18, днем 18-23 тепла, в восточных и Сумской областях плюс 24-29.

В украинской столице послезавтра также пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 18-20 тепла.

Ранее непогода в Украине привела к очередным проблемам с электричеством.