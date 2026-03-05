Украинцев информировали о текущей ситуации с электричеством сегодня

Украинцам рассказали о ситуации с электричеством на утро четверга, 5 марта. Об этом поведали в «Укрэнерго».

Сказано, что из-за российских атак на энергообъекты были отключены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Подчеркивается, что там, где это позволяют условия безопасности, уже ведутся аварийно-восстановительные работы.

При этом энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Добавляется, что в результате предыдущих массированных российских атак в отдельных регионах нашей страны сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Отмечают и тенденцию к снижению потребления электроэнергии в энергосистеме страны. В частности, 4 марта по состоянию на 9-30 его уровень был на 5,3% ниже, чем в это время предыдущего дня, во вторник.

Причиной этого является солнечная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение уровня энергопотребления из общей сети.

Ранее российские обстрелы привели к масштабным проблемам с электричеством в Запорожской области.