Военные поведали о новом мощном ударе по россиянам

Генштаб ВСУ поведал о новом мощном ударе по россиянам. Известно о поражении ряда логистических объектов и сосредоточении живой силы противника на временно оккупированной территории нашей страны.

Говорится: «В ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа «Герань»/»Гербера» в районе Черноморского, во временно оккупированном украинском Крыму».

При этом добавляется, что украинские военные наносили удары по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового в Днепропетровской области и возле Покровска Донецкой области.

Резюмируется, что потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Ранее Генштаб обновил данные о суточных потерях россиян.