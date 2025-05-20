В Киеве двое мужчин устроили стрельбу во время езды

В Киеве двое мужчин устроили стрельбу в Дарницком районе во время езды в автомобиле. Оба уже задержаны. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Киева.

Правоохранители узнали об инциденте во время мониторинга социальных сетей. На видео двое мужчин из автомобиля Audi стреляли из пистолета во время езды.

Уже в течение часа местонахождение злоумышленников было определено - они отдыхали в местном ресторане.

Во время задержания у злоумышленников изъяли пистолет. Оба - киевляне, в возрасте 22 и 33 года. Сейчас с ними общаются следователи в Дарницком управлении полиции.

Как пишет полиция, в результате инцидента было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное с применением оружия.

Напомним, в Киеве произошла стрельба в отеле.