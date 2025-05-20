Кардиолог назвала лакомство для здоровья сердца

Российский кардиолог Ольга Молчанова сказала, какое лакомство стоит употреблять в пищу для здоровья сердца. По ее словам, это темный шоколад.

Медик сказала: «Способность темного шоколада и какао-бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов (эндотелий) известна давно. Недавно китайские ученые еще раз и на большой выборке подтвердили это».

Также указывается на то, что здоровые сосуды необходимы для долголетия, снижения риска появления тромбов и сердечных катастроф.

Добавляется при этом, что данный продукт может представлять опасность для людей с сахарным диабетом, лишним весом и другими хроническими заболеваниями.

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