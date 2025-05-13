В Европе «привязали» новые санкции против РФ к результату встречи в Стамбуле, — Bloomberg

Европейские лидеры собираются дождаться вероятной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в Турции, прежде чем подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

О такой «привязке» новых санкционных ограничений в отношении страны-агрессора западному изданию рассказали «знакомые с этим вопросом» источники.

Собеседники Bloomberg на условиях анонимности отметили, что после разговоров между официальными лицами США и Европы 12 мая стало понятно, что Вашингтон хочет дать возможность для переговоров между РФ и Украиной, которые ориентировочно состоятся 15 мая, прежде чем усилить давление на Путина.

Если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским, или Кремль не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня во время переговоров в Стамбуле — европейские лидеры будут призывать американского президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против России.

В Государственном департаменте США не прокомментировали западным СМИ такую информацию.

По данным Bloomberg, администрация Трампа уже подготовила для него варианты усиления экономического давления на Россию, и ждет «зеленый свет» от президента.

Напомним, чиновники РФ отговаривают Путина от переговоров.