Ученые вычислили, когда исчезнет Вселенная

Группа ученых из Нидерландов вычислила, когда исчезнет Вселенная. Появились данные их отчета.

Специалисты выяснили возможные сроки распада космических объектов.

Указывается, что, увы, они исчезнут намного быстрее, чем полагалось ранее.

Исследователи говорят, что окончательное исчезновение звездных остатков произойдет примерно через 10^78 (10 в 78-й степени) лет, и это на многие порядки раньше, чем предполагалось ранее (оценка составляла около 10^1100 лет).

Данные были получены после того, как физики применили инструменты астрофизики, квантовой теории поля и математики.

Сообщается, что в основе пересмотра лежит обновленная интерпретация излучения Хокинга, то есть процесса, предложенного британским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом в 1975-м году.

Его теория гласит, что черные дыры могут терять массу, испаряясь за счет квантовых флуктуаций. Так называют кратковременные изменения энергии, происходящие на мельчайших масштабах пространства и времени.

Проведенная же сейчас работа доказывает, что аналогичные механизмы «испарения» применимы не только к черным дырам, но и к нейтронным звездам, белым карликам и другим плотным астрономическим объектам.

Нидерландцы рассчитали скорость распада десяти типов космических тел, рассматривая их как изолированные системы, подверженные исключительно воздействию излучения Хокинга.

Подчеркивается, что ключевым фактором, определяющим продолжительность существования объекта, оказалась его плотность.

Стало известно, что черные дыры и нейтронные звезды просуществуют примерно до 10^67 лет, в то время как наиболее долгоживущими останутся белые карлики, окончательно исчезающие только к 10^78 году.

Ранее британцы обнаружили новые доказательства жизни в космосе.