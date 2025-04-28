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Новости > В начале рабочей недели украинцев ждет весьма странная погода

В начале рабочей недели украинцев ждет весьма странная погода

Агата Кловская
27.04.25 23:45
131
В начале рабочей недели украинцев ждет весьма странная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в понедельник, 28 апреля, по стране будет без осадков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в северных, восточных и центральных областях заморозки в воздухе от минус 3 до 0, на остальной территории 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0. Днем 10-15 тепла, на Закарпатье и Прикарпатье плюс 14-19, на востоке и северо-востоке 7-12 тепла.

В Киеве завтра будет сухо, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки в воздухе от минус 2 до 0, днем 13-15 тепла.

Кроме этого информируется, что во вторник, 29 апреля, в Украине также будет без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, в восточных областях и в воздухе от минус 3 до 0. Днем 14-19 тепла, на востоке и юго-востоке плюс 11-16.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0 днем 15-17 тепла.

Ранее в Крыму выпал снег.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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