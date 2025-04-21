Рост туризма может навсегда разрушить пляжи Египта

На побережье Красного моря в Египте разгорается битва, где нетронутый пляж сталкивается с потенциальным развитием туризма в национальном парке.

Рас-Ханкораб, жемчужина национального парка Вади-эль-Гемаль, известная своей нетронутой морской экосистемой, в настоящее время закрыт, его будущее висит на волоске, пишет Independent. Расположенный в 4 часах от Хургады, Рас-Ханкораб может похвастаться кристально чистой водой и пляжами с белым песком.

Однако планы предполагают преобразование этого объекта в отель, ресторан и ферму. Экологи бьют тревогу, предупреждая, что развитие туризма угрожает хрупкой экосистеме, поддерживающей черепах, коралловые рифы, морские травы и разнообразные виды рыб. Местные сообщества также опасаются потери этого драгоценного природного ресурса.

Египет продает инвестиционные лицензии на свои национальные парки, чтобы стимулировать доход. Туризм серьезно пополняет египетскую казну. В отчете ООН указано, что за 2024 год доходы Египта от туризма составили $14,1 млрд, что превышает даже доходы от Суэцкого канала.

Издание задалось вопросом, будет ли этот экономический стимул достигаться ценой невосполнимых природных богатств, таких как Рас-Ханкораб. Экологи и местные сообщества предупреждают, что даже легкое строительство на пляже уничтожит один из последних нетронутых морских заповедников Египта.

«Здесь находится один из самых ценных коралловых рифов, расположенный на пляже заповедника. Там также есть морские черепахи, находящиеся под угрозой исчезновения, и есть мангровые деревья», — рассказала Асмаа Али, исполнительный директор Ecoris, египетской группы по охране природы.

В Ассоциации охраны окружающей среды добавили, что риф имеет такое значение, потому что является одним из самых устойчивых к изменению климата в мире и имеет потенциал для повторного заселения других рифов и даже возвращения некоторых из вымирающих.

Напомним, акула съела россиянина на популярном египетском курорте.