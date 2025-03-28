Нормализации с РФ не будет даже после войны в Украине, — Рютте

Нормализации отношений с Россией не будет даже после окончания войны в Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Этого не произойдет. Это займет десятилетие, потому что полностью отсутствует доверие. Даже если война закончится, российская угроза все еще будет существовать», — подчеркнул он.

Говоря о мирных переговорах, Рютте отметил, что рад тому, что президент США Дональд Трамп «вывел из тупика» Украину и Россию.

«Это будет пошаговый процесс. НАТО получает регулярные обновления. Я знаю, что европейцы максимально вовлечены. Но, в конечном итоге, это делают американцы с украинцами и русскими. Мы всегда четко говорили, что нам нужно привести Украину к прочному, долгосрочному миру. Путин никогда больше не должен пытаться напасть на Украину», — сказал он.

Отдельное внимание генсек НАТО уделил инициативе Парижа и Лондона относительно предоставления гарантий безопасности для Украины. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер усердно работают над объединением европейских стран, чтобы помочь сохранить мир в Украине: «Самое главное, что эти обсуждения сейчас ведутся, но, очевидно, сначала нужно заключить мирное соглашение, а уже потом поддерживать мир».

Помимо прочего, Рютте отметил, что Россия по-прежнему представляет угрозу странам-членам НАТО.

«С учетом новейших ракетных технологий, поступающих из России, разница между атакой на Варшаву и атакой на Мадрид составляет 10 минут. Так что мы все находимся на восточном фланге. Амстердам, Лондон и даже Вашингтон находятся на восточном фланге», — подчеркнул он.

Напомним, Рютте призвал Европу тратить на оборону гораздо больше денег.