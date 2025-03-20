У Трампа заявили об изменении приоритетов по соглашению о редкоземах

Команда американского президента Дональда Трампа сейчас сосредоточена на вопросе прекращения огня в Украине. Соглашение о редкоземельных металлах отошло на другой план. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

Журналисты спросили у Леввит о том, на каком этапе находится соглашение США и Украины по редкоземельным металлам.

«Соглашение с Украиной о полезных ископаемых „остается в планах“, но США сконцентрированы на мирном урегулировании», — ответила она.

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