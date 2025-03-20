В США сделали важное заявление по поводу судьбы украинских АЭС

Министр энергетики США Крис Райт высказался по поводу судьбы украинских АЭС. Прозвучало неоднозначное заявление.
Чиновник уверяет, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос о передаче объектов под управление его страны.
Он отметил: «Повестка дня США и нашего президента – больше энергии. Больше энергии, в идеале произведенной в США, но больше энергии для улучшения жизни и снижения цен».
Говоря о том, могут ли США управлять украинскими АЭС для завершения войны, американец сказал: «Нет проблем, мы можем это сделать. У нас есть огромный технический опыт для управления этими электростанциями».
Добавляется: «Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио. Я знаю, что они работают не покладая рук».
Ранее Белый дом сообщил важную деталь о разговоре Трампа и Зеленского.