Площадь морского льда в мире максимально сократилась

Эксперты из Службы изменения климата Copernicus бьют тревогу. По их словам, в минувшем феврале площадь морского льда в мире сократилась до исторического минимума.

При этом, по их словам, температуры вблизи Северного полюса достигли аномальных значений: до 11 градусов выше среднего, продолжая глобальную тенденцию потепления.

Информируется, что совокупная площадь льда в Арктике и Антарктике сократилась до рекордных 16,04 миллиона квадратных километров.

Климатологи говорят: «Особенно заметно уменьшение антарктического льда, который в феврале был на 26% ниже среднего значения. Арктическое ледовое покрытие также оставалось на рекордно низком уровне с декабря, отставая от среднего на 8%».

Добавляется: «Одна из основных причин сокращения ледового покрова – рекордные температуры, наблюдаемые на протяжении последних двух лет».

Сказано, что, увы, уменьшение ледяного покрова ведет к ускорению глобального потепления: когда светлые поверхности снега и льда заменяются темными водами океана, солнечное излучение поглощается, а не отражается обратно в космос.

Выяснилось, что глобальная температура в феврале была на 1,59 градуса выше доиндустриального уровня, а период с декабря по февраль стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений.

Уточняется, что особенно высокие температуры зафиксированы в Северной Европе, Австралии, Чили и Аргентине.

Прогнозировалось, что пик Эль-Ниньо в январе 2024-го года сменится охлаждающей фазой Ла-Нинья, однако рекордная жара сохраняется, вызывая дискуссии среди специалистов.

Акцентируется внимание на том, что цель Парижского соглашения по ограничению потепления в 1,5 градуса становится все труднее достижимой.

Резюмируется, что нынешний период, скорее всего, является самым теплым за последние 125 тысяч лет.

Ранее мы писали, что из-за аномальной жары к 2100 году может погибнуть более двух миллионов европейцев.