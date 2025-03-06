В «Дію» могут добавить услугу «Разрешение на оружие»

Вицепремьер-министр Михаил Федоров анонсировал запуск услуги «Разрешение на оружие» в приложении «Дія». Бета-тестирование услуги уже завершается, и в ближайшее время она станет доступна всем украинцам. Об этом он заявил в ходе брифинга Цифровые возможности для ветеранов: доступность и уважение, сообщает Укринформ.

«Я хочу анонсировать услугу в „Дії“, которая касается не только ветеранов, однако думаю, что среди ветеранов она также будет популярной. Это Разрешение на оружие. В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце, мы уже ее запустим. Она сейчас в бета-тесте», — отметил Федоров.

По словам министра, это будет комплексная услуга, которая предусматривает не только представление в «Дії» заявки на получение разрешения на хранение, ношение, приобретение оружия и т.д.

В приложении можно получить соответствующий документ, которого будет достаточно для того, чтобы предъявить при необходимости.

Федоров объяснил, что не нужно будет с собой носить какие-либо другие разрешительные документы, кроме как у «Дії», QR-код.

Напомним, в «Дії» можно будет получить направление к врачу, рецепты на лекарства и не только.