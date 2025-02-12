Для ограниченно пригодных продлили прохождение ВВК

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект № 12457 о продлении срока прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных граждан на четыре месяца. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграмм в среду, 12 февраля.

По его данным, документ поддержали 313 нардепов.

Целью законодательной инициативы является установление обязательности прохождения гражданами Украины, признанных ограниченно пригодными к военной службе, повторного медицинского осмотра и определения конечного срока его проведения.

Причиной внесения изменений является тот факт, что за восемь месяцев действия закона повторное медицинское освидетельствование прошли только 25% граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе, что делает невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.

Принятым документом устанавливается требование (обязательство) прохождения ограниченно пригодными для повторного медицинского осмотра до 5 июня 2025 года.

В частности, граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК и СП или через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста с целью получения направления на ВВК для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+».