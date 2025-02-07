Ученые узнали о шимпанзе кое-что пикантное

Международная группа экспертов из Франции, Германии и Кот-д'Ивуар узнала о шимпанзе кое-что пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эти животные из разных сообществ используют уникальные жесты для привлечения самок к спариванию, что говори о наличии подобия диалектов у этих приматов.

Ученые следили за четырьмя сообществами шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д'Ивуар в 2013-2024-х годах.

Специалисты выделили четыре типа жестов, используемых самцами для привлечения самок: «удар пяткой», «удар костяшками пальцев», «срезание листьев» и «встряхивание веток».

Было установлено, что частота и предпочтение этих жестов различаются между сообществами, что указывает на наличие культурных различий.

Говорится: «Мы узнали, что шимпанзе из разных групп используют одни и те же жесты, но с разной частотой. Это похоже на диалекты у людей».

Добавляется, что отдельный интерес вызвал жест «удар костяшками пальцев», который полностью исчез из репертуара одной из групп шимпанзе после того, как последний взрослый самец стал жертвой браконьеров в 2004-м году.

Есть версия, что потеря взрослых самцов, которые служили образцами для подражания, привела к утрате этого жеста.

Резюмируется, что это редкий пример того, как деятельность человека может повлиять на культурные традиции животных.

Ранее было обнаружено еще одно сходство между человеком и обезьяной.