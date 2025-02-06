Истребитель Mirage 2000 разбился в Индии

Громкое ЧП произошло в Индии. Тут потерпел крушение истребитель Mirage 2000.

Об этом информируют местные ВВС.

Сообщается: «Mirage 2000 индийских ВВС потерпел крушение около Шивпури (Гвалиор) во время планового учебного полета сегодня после того, как столкнулся с системной неисправностью».

Добавляется: «Оба пилота благополучно катапультировались».

Указывается, что ВВС приказали провести расследование, чтобы установить причину аварии.

Всего на вооружении Индии находятся 48 таких истребителей.

Ранее Украина получила от Франции первые истребители Mirage 2000.