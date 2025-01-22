Шведы рассказали, чем угрожает таяние Арктики

Эксперты из университета Умео в Швеции поведали о том, чем угрожает таяние Арктики. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они проанализировали угрозы для живущих в Арктике людей в связи с таянием вечной мерзлоты в регионе.

Говорится, что вечная мерзлота покрывает около 15% площади суши северного полушария и быстро деградирует из-за изменения климата.

Ученые предупреждают, что это будет иметь далеко идущие последствия примерно для трех миллионов людей, живущих в районах наиболее активной деградации многолетних льдов, отметили специалисты.

Специалисты определили пять ключевых опасностей, связанных с инфраструктурой, мобильностью и снабжением, качеством воды, продовольственной безопасностью и здоровьем.

Информируется, что главной угрозой местному населению являются проблемы с инфраструктурой и перебои в мобильности и поставках. Далее идут промышленные аварии на объектах добычи нефти и газа.

Сообщается, что в регионах, где традиционные методы землепользования и ведения хозяйства служат важными частями культурной идентичности местного населения, негативное воздействие таяния вечной мерзлоты на продовольственную безопасность также представляет собой серьезную проблему.

Ранее ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах.