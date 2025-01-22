Шведы рассказали, чем угрожает таяние Арктики

Эксперты из университета Умео в Швеции поведали о том, чем угрожает таяние Арктики. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что они проанализировали угрозы для живущих в Арктике людей в связи с таянием вечной мерзлоты в регионе.
Говорится, что вечная мерзлота покрывает около 15% площади суши северного полушария и быстро деградирует из-за изменения климата.
Ученые предупреждают, что это будет иметь далеко идущие последствия примерно для трех миллионов людей, живущих в районах наиболее активной деградации многолетних льдов, отметили специалисты.
Специалисты определили пять ключевых опасностей, связанных с инфраструктурой, мобильностью и снабжением, качеством воды, продовольственной безопасностью и здоровьем.
Информируется, что главной угрозой местному населению являются проблемы с инфраструктурой и перебои в мобильности и поставках. Далее идут промышленные аварии на объектах добычи нефти и газа.
Сообщается, что в регионах, где традиционные методы землепользования и ведения хозяйства служат важными частями культурной идентичности местного населения, негативное воздействие таяния вечной мерзлоты на продовольственную безопасность также представляет собой серьезную проблему.
Ранее ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах.