Погода преподнесет украинцам приятные и не очень сюрпризы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии поведали, что в четверг, 9 января, ночью в западных и северных областях пройдет небольшой, местами умеренный, дождь и мокрый снег, днем на крайнем западе ожидается небольшой дождь. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, в южных, восточных областях и на Закарпатье плюс 3-8, днем 7-12 тепла, на юге Одесской области и в Крыму до плюс 15°, на севере и северо-востоке 2-7 тепла.

В Киеве завтра ночью пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем будет сухо. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 3-5.

Также информируется, что в пятницу, 10 января, по всей Украине в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет дождь, на западе с переходом в мокрый снег. На остальной территории будет без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 1-6 тепла, днем плюс 8-13, в Крыму 13-18 тепла, в северных областях плюс 4-9, в западных областях 1-6 тепла.

В украинской столице послезавтра днем прогнозируется умеренный дождь с переходом в мокрый снег, ночью же будет без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем плюс 5-7.

Ранее в Киеве подвели синоптические итоги декабря.