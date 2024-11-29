Профессор из Австралии разгадал странную тайну океанов

Профессор из Австралии Джефф Смит разгадал странную тайну океанов. Появились данные их отчета.

В своей работе ученый предложил новое квантово-физическое объяснение ускоренного повышения температуры океанов, которое ранее не укладывалось в существующие климатические модели.

В ходе своего опыта он использовал расчеты квантовой тепловой физики, чтобы объяснить рост температуры в океанах и его связь с глобальным потеплением.

В итоге оказалось, что вода в океанах хранит энергию не только в виде тепла.

Добавляется, что при нагреве солнечным излучением она также сохраняет гибридные пары фотонов, которые связываются с молекулами воды, формируя особый вид квантовой информации.

Стоит отметить, что еще с 1960-го года специалисты фиксируют ускоряющееся повышение температуры океанов.

В 2024-м году была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности моря в 21,1 градуса, но климатические модели, учитывающие рост парниковых газов, не могли объяснить такие темпы нагрева.

Информируется, что этот дополнительный источник энергии связан с квантовыми эффектами и играет ключевую роль в ускорении нагрева.

Сказано, что в прошлом подобные механизмы помогали поддерживать термическую стабильность океанов, но с ростом антропогенного теплового воздействия стабильность оказалась нарушена.

По его словам, единственный способ замедлить рост температуры океанов заключается в том, чтобы остановить рост концентрации парниковых газов в атмосфере.

Резюмируется, что данная работа открывает новые горизонты в понимании взаимодействия океанической термодинамики и квантовой физики и поможет повысить точность прогнозов климатических изменений.

Ранее ученым удалось измерить запасы воды в земной коре.