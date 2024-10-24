Vespa orientalis: выявлено существо с самой высокой устойчивостью к алкоголю

Эксперты из Тель-Авивского университета назвали существо с самой высокой устойчивостью к алкоголю. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что это восточный шершень (Vespa orientalis).

Было выявлено, что эти насекомые питаются забродившими фруктами с концентрацией этанола выше 4% без каких-либо нарушений и признаков опьянения.

Ученые дали им раствор сахарозы с добавлением этанола, начав с низких доз, и оказалось, что даже при 20% концентрации спирта существа не проявляли никаких побочных эффектов.

Далее специалисты довели содержание спирта до 80%, но шершни продемонстрировали лишь признаки легкого опьянения, и уже через несколько секунд пришли в себя и вернулись к обычному поведению.

Подчеркивается, что любое другое существо не пережило бы употребление такой дозы спиртного.

Удалось также узнать, что у шершней есть несколько копий гена алкогольдегидрогеназы, который участвует в расщеплении алкоголя.

Резюмируется, что такая способность возникла благодаря пивным дрожжам, которые живут и размножаются в кишечниках этих насекомых.

Ранее был опровергнут популярный миф о похмелье.