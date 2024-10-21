В Украине приостановили бронирование через Дію

Бронирование военнообязанных временно приостановлено в приложении Дія из-за аудита ранее забронированных граждан, сообщается на сайте Дія.

Утром 20 октября пользователям, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой Бронирование работников в Дії, поступает сообщение об ошибке.

«Система выдает следующее сообщение: «Услуга временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями», — отмечает издание.

В Минобороны Украины ранее предупреждали о планах провести аудит предприятий критической инфраструктуры из-за резкого роста забронированных работников.

В министерстве отмечали, что указанный аудит не должен повлиять на процесс принятия новых заявок.

Напомним, в Резерв+ установили бронь от мобилизации.