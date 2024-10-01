Синоптики спрогнозировали теплый октябрь в Украине

Синоптики поведали о том, каким будет этот октябрь в Украине. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в текущем месяце средняя месячная температура воздуха в нашей стране ожидается в пределах 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы

При этом, отмечается, что в октябре будет на 7-9 градусов холоднее, чем в сентябре, в котором средняя температура составляет 15-20 градусов.

Также прогнозируется, что месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

Резюмируется: «Заморозки в первой половине октября – явление обычное».

Ранее в Киеве зафиксировали три температурных рекорда подряд.