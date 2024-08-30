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Новости > Стало известно о финансовом состоянии Telegram

Стало известно о финансовом состоянии Telegram

Александр Панько
30.08.24 15:44
103
Стало известно о финансовом состоянии Telegram

В 2023-м году чистый убыток мессенджера Telegram составил 173 миллиона долларов. Об этом, ссылаясь на финансовый отчет, пишет издание Financial Times.

В публикации говорится: «Финансовая отчетность Telegram за прошлый год демонстрирует, что компания получила выручку в размере 342 миллионов долларов в 2023-м году при операционном убытке в 108 миллионов долларов. Общие убытки составили около 173 миллионов долларов после уплаты налогов».

Отмечается при этом, что финансовые потери удалось частично скомпенсировать ростом стоимости цифровых активов, находящихся на балансе компании, которые тогда в общей сложности стоили почти 400 миллионов долларов.

В этом году компания продала Toncoin на сумму более 244 миллионов долларов.

Однако после задержания Павла Дурова во Франции цена Toncoin упала с 6,81 до 5,46 долларов.

Резюмируется: «Планы Telegram на проведение IPO оказались под угрозой. Любое размещение может столкнуться с проблемами, если инвесторы и рекламодатели не захотят вкладываться в платформу, которая связана с серьезными обвинениями».

Ранее у Путина назвали Дурова гражданином России.

Тэги: мир, экономика, финансы, Павел Дуров, Telegram

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