У Telegram есть план действий на случай ареста Павла Дурова

Квадробика: безобидное развлечение или тревожный звоночек?
Павел Дуров арестован в Париже: ему грозит 20 лет тюрьмы
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Украинцев предупредили об угрозе ракетных ударов 23 и 24 августа
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В «Укрэнерго» рассказали, будут ли выключать свет 23 августа
На аэродроме в Волгоградской области поражены склады с КАБами и топливом, — источники
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