У Telegram есть план действий на случай ареста Павла Дурова

У Telegram имеется утвержденный на случай ареста основателя Павла Дурова план действий.

Дуров часто бывал в самом эпицентре медийных событий, и члены его команды были готовы к любым событиям, в том числе и к аресту своего главы.

План утвержден был самыми Дуровым и его правой рукой Дмитрием Буткиным. Оба арестованы в результате действий французских властей в Париже, а значит, план начинает действовать со следующего утра. Благодаря плану совет программистов Телеграм примет остальные решения, компания продолжит существовать и выполнять свои задачи.