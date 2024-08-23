Кабмин принял постановление о формах повесток в ТЦК

Кабинет министров утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период. Повестки могут быть на бланке или формироваться Единым государственным реестром призывников. Об этом говорится в постановлении от 16 августа 2024 г. № 951.

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Руководитель ТЦК при оформлении повестки на бланке удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.

Каждая повестка, сформированная посредством Единого государственного реестра призывников, содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Повестки, сформированные Единым государственным реестрам призывников, могут:

— централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

— печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

«В случае, когда резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (т.е. до 16 июля), повестка может направляться в адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных», — говорится в постановлении.

Напомним, проверить повестку от ТЦК теперь можно через «Резерв+».