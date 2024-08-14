В Киеве растет заболеваемость COVID-19

В Киеве фиксируют существенный рост заболеваемости COVID-19. Если в июне было зафиксировано 199 случаев, то в июле — начале августа уже 1 660, а за вторую неделю августа количество заболевших достигло 1 283, из них 174 ребенка. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По ее словам, количество госпитализаций также растет, включая пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Гинзбург отметила, что большинство случаев протекают без значительных осложнений, но это может быть опасно, поскольку люди часто не воспринимают симптомы серьезно и продолжают распространять вирус.

«Впрочем и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, „списывает“ их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а значит, распространять COVID», — заявила она.

Директор призвала жителей Киева ответственно относиться к своему здоровью, пользоваться масками, антисептиками, избегать мест скопления людей и оставаться дома при первых признаках болезни.

Она подчеркнула важность своевременного тестирования и обращения к врачу для предотвращения осложнений и уменьшения риска распространения вируса.

Напомним, в Украине фиксируется очередной всплеск коронавируса.