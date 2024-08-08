В Курскую область перебрасывают ЧВК «Вагнер», — росСМИ

Наемников российской частной военной компании «Вагнер» перебрасывают в Курскую область для оказания сопротивления ВСУ. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на «военнкоров».

В частности, российский «военкор» Егор Гузенко опубликовал видеозапись с наемниками, подписав его словами: «Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“... Скоро расскажу о дальнейших сюрпризах».

На видео представители ЧВК подтверждают, что возвращаются в Россию — в Курскую область.

«Скоро придем. Будет жарко, но мы с огнетушителями», — заявил один из боевиков.

Telegram-канал Baza со ссылкой на других российских «военкоров» пишет, что сейчас часть Суджи, в которой ведутся стрелковые бои, находится под контролем Украины. Линия боевого столкновения проходит по району плотины.

Напомним, Россия могла потерять контроль над 350 квадратными км в Курской области.