Стало известно, появится ли в Молдове логистический центр НАТО

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отрицает, что в селе Берешты в Унгенском районе на западе страны появится логистический центр НАТО. Строить его не собираются.

До этого ходили слухи, что там будут размещены военные объекты, а хаб собираются использоваться, среди прочего, для поставки оружия Украине.

Чиновник отметил: «В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых».

Он добавил: «Нам требуется эффективный способ – мультимодальный терминал».

Глава правительства также сказал о том, что данный терминал будет мультимодальным, так как рядом есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут.

Сообщается, что все это создает эффективную инфраструктуру для торговли.

Как известно, Молдова является нейтральной страной, но с 1994-го одна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

Ранее в НАТО отреагировали на обломки иранских «мопедов» в Румынии.