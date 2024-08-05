Стало известно, появится ли в Молдове логистический центр НАТО

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отрицает, что в селе Берешты в Унгенском районе на западе страны появится логистический центр НАТО. Строить его не собираются.
До этого ходили слухи, что там будут размещены военные объекты, а хаб собираются использоваться, среди прочего, для поставки оружия Украине.
Чиновник отметил: «В Берештах построят терминал по просьбе наших сельхозпроизводителей, потому что им нужен эффективный способ перевалки и экспорта нашей продукции, в том числе зерновых».
Он добавил: «Нам требуется эффективный способ – мультимодальный терминал».
Глава правительства также сказал о том, что данный терминал будет мультимодальным, так как рядом есть автомобильные дороги, железнодорожные пути и река Прут.
Сообщается, что все это создает эффективную инфраструктуру для торговли.
Как известно, Молдова является нейтральной страной, но с 1994-го одна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Ранее в НАТО отреагировали на обломки иранских «мопедов» в Румынии.