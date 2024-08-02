Братья Доскичи и их уголовные дела: СМИ вскрыли всю подноготную

В Сети огромный массив информации, свидетельствующей о вероятном совершении преступлений львовскими олигархами Юрий Доскич и Остап Доскичи. Однако, как пишет издание Издато, правоохранители до сих пор не могут довести десятки уголовных производств, открытых против компаний с орбиты братьев Доскичей, до логического завершения.

По информации упомянутой газеты, это «стало возможным, в частности, благодаря нашей „честной“ Фемиде: были исследованы сотни материалов уголовных производств и решений в судебном реестре в отношении компаний Доскичей и нашли у них интересные „совпадения“, из-за которых, возможно, все дела против братьев пойдут насмарку».

А далее издание сообщам следующие факты: «Такому количеству уголовных производств, которые собрали компании, владельцами которых являются львовские бизнесмены — братья Юрий и Остап Доскичи, могли бы позавидовать даже самые известные мировые преступники. Почерк во всех этих производствах очень схож: в основном предприятия Доскичев подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем и совершении других экономических преступлений. В количестве уголовных производств, которые на протяжении предпринимательской истории львовских бизнесменов, расследовавших против их компаний, можно потеряться. Их не 2-3, даже не 5 и 10. Речь идет о десятках различных уголовных производств, которые расследуются всеми существующими на территории Украины правоохранительными органами. Но по всем делам есть одна общая черта — ни одно из них не было доведено до логического финала: ни должностные лица компаний, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, ни владельцы этих предприятий не понесли наказания. Почему? С одной стороны, этот вопрос риторический, а с другой — есть факты, указывающие на то, что братьям Доскичам удается «решать» все проблемы с законом.

Большинство уголовных производств, которые в течение последних 5 лет были начаты против бизнесов братьев, чрезвычайно масштабны. Каждое из расследований касается многомиллионных финансовых махинаций. И если до 2019-2020 годов большинство из них оседали на уровне следственного управления национальной полиции во Львовской области, а процессуальное руководство проводилось местной прокуратурой, то в последние годы значительная часть уголовных производств перекочевала в Киев, под непосредственное руководство Офиса генерального прокурора. Можно было бы подумать, что чиновники ОГП заметили, что в родной области Доскичам беспроблемно закрывать уголовные производства, а вот в Киеве это будет значительно сложнее. Однако, как информируют источники «АНТИКОРа» в правоохранительных органах, тяжелее не стало, а стало всего лишь дороже:

«Как оказалось, в последние годы на компании „Гал-кат“, „Галич-кабель“ и других, владельцами которых являются Остап и Юрий Доскичи, были начаты десятки расследований с разной подследственностью: некоторые преступления сначала расследовали следователи Национальной полиции, а затем они были переданы в БЭБ, в части уголовных правонарушений следствие ведут ДБР, даже есть часть, лежащая в СБУ, однако пока все это безрезультатно. Так происходит неслучайно... Доскичи имеют хорошие контакты в Департаменте надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Офиса Генерального прокурора, что дает им возможность решать проблемы еще до вручения подозрений любому из участников преступлений», — сообщил осведомленный источник в Офисе Генерального прокурора Украины. В структуре Офиса генерального прокурора такой департамент действительно существует, и он является одним из самых больших в ОГП. Возглавляет его бывший заместитель прокурора Черновицкой области Олег Пелепюк.

Олег Пелепюк

Конечно, СМИ проверили декларацию Пелепюка. Создается такое впечатление, что это представитель новой, честной прокуратуры, однако есть много вопросов к отчетности правоохранителя. За прошлый год он заработал 1,5 миллиона гривен. Своих автомобилей в семье Пелепюка нет. Он и жена пользуются «заемными» Lexus RX 350 2019 года выпуска и Toyota RAV4 2021 года выпуска. Оба автомобиля принадлежат Мельницкому Виталию Васильевичу, недвижимости в семье прокурора также нет — все взято у тех же Мельницких. Вероятно, это родители жены Пелепюка. Сбережения правоохранителя составляют всего 8 тысяч долларов США, еще 500 тысяч гривен находятся на банковских счетах. То есть декларация одного из высокопоставленных чиновников Офиса генерального прокурора абсолютно пуста. Но это не помешало Пелепюку в период с декабря 2022 по декабрь 2023 приобрести государственных облигаций на сумму более 2 млн грн. Откуда прокурор смог привлечь такую сумму на покупку ценных бумаг, неизвестно.

Информация о приобретении Пелепюком ценных бумаг

Закрадываются вопросы правомерности происхождения средств руководителя департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, Офиса Генерального прокурора. Хорошие связи в правоохранительных органах действительно творят чудеса. В 2022 году против предприятий братьев Доскичев ТД «ГАЛ-КАТ», «ГАЛ-КАТ» и «ГАЛИЧ-КАБЕЛЬ» было начато досудебное расследование по фактам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, подлога служебной документации, уклонение от уплаты налогов, а также несанкционированного вмешательства в компьютерные системы Государственной налоговой службы. Указанное уголовное производство было внесено в ЕРДР под № 42022000000001013 от 28.07.2022, однако за полгода, 29 марта 2023 года, производство было закрыто «при отсутствии состава указанного уголовного правонарушения». Тем не менее, Бюро экономической безопасности попыталось реанимировать расследование по всем пунктам, за исключением уклонения от уплаты налогов. Следователи БЭБ установили, что благодаря незаконным манипуляциям, связанным с десятками разных компаний по всей территории Украины, бизнес Доскичев смог незаконно заработать 5 млн 193 тыс гривен. Следствие заявило о необходимости ареста средств на счетах предприятий львовских бизнесменов, и в ОГП вроде бы согласились с этим. Однако при заявлении ходатайства об аресте имущества, процессуальное руководство попросило заморозить лишь сумму нанесенного ущерба, то есть тех же 5 млн гривен. Суд удовлетворил это ходатайство, однако за полгода ситуация в уголовном производстве существенно изменилась.

В мае 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства детектива второго отдела детективов. В 2023 году Печерский районный суд города Киева вообще принял решение снять арест с 5 млн 193 тыс гривен, которые, по данным следствия, были похищены за счет махинаций. После этого никаких следственных действий в уголовном производстве не проводилось.

Определение суда о снятии ареста с средств на счете «ГАЛ-КАТ»

Интересный момент: с момента введения военного положения в Украине большинство решений, принятых судами, не содержат информации о судье, которая постановила соответствующий документ. Однако нам из своих источников стало известно, что в производствах, в которых фигурируют Доскичи, председательствуют «нужные» служители Фемиды. К примеру, из средств, которые были доказательством в уголовном производстве, арест снял судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк (не путать с Павлом Вовком). Карьера Вовка — сплошные скандалы: он был главой коллегии судей, которая в 2012 году приговорила бывшего главу МВД Юрия Луценко к тюремному заключению. Вовк снимал аресты с активов бывшего главы Министерства агрополитики Анатолия Присяжнюка, подозреваемого в хищении 580 млн гривен, отменил арест на 415 объектов Игоря Коломойского... этот список можно продолжать дальше, но и так понятно, что судья Вовк — это показатель всей системы Украины. По меньшей мере 3 раза его подозревали в принятии заведомо неправосудных решений, судью даже отстраняли на 4 года от профессиональной деятельности, однако Вовк вернулся и в дальнейшем принимает «правильные» решения.

Судья Сергей Вовк

Не все производства по компаниям Доскичев рассматривал Сергей Вовк. Бюро экономической безопасности Украины отказали в ходатайстве о проведении обысков в помещениях «ГАЛ-КАТ» в другом суде — в Шевченковском районном суде столицы. Рассматривал этот вопрос судья Дмитрий Мальцев. Биография Мальцева не столь «богата» как у Вовка, однако и у него есть не самые лучшие страницы. В частности, Мальцев был одним из тех судей, кто незаконно лишал водительских прав активистов, которые во время Революции Достоинства устроили автопробег в Межигорье — в резиденцию тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

А вот еще одно резонансное уголовное производство, участником которого является компания Доскичей. Оно касается хищения средств «Укрзализныци». Несмотря на то что речь идет о сотнях миллионов гривен, незаконно выведенных из акционерного общества, которое на 100% принадлежит государству, судья Печерского районного суда Олеся Батрин с легкостью отменила арест на имущество фигурантов. Батрин была героиней журналистских расследований. В 2021 году специализированная пресса смогла установить , что судья по меньшей мере в 5 раз занизила стоимость приобретенной квартиры. Таким образом получается «странная» ситуация: несмотря на открытые десятки уголовных производств против компаний братьев Доскичев, ни одно из них не было завершено, никто не привлечен к ответственности«.

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