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Новости > В Киеве объявили карантин: обнаружен опасный вредитель деревьев

В Киеве объявили карантин: обнаружен опасный вредитель деревьев

Агата Кловская
02.08.24 10:36
130
В Киеве объявили карантин: обнаружен опасный вредитель деревьев

В Киеве обнаружили опасного вредителя деревьев — узкозлатку ясеневую изумрудную. В связи с этим в столице решили ввести карантин. Об этом заявляет Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

«По представлению Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве об обнаружении опасного вредителя деревьев — узкозолоты ясеневой изумрудной — в столице вводится карантин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вредитель представляет опасность исключительно для деревьев, поэтому никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предусматривается.

Узкозолотая ясеневая изумрудная может угрожать исчезновению десен. В результате повреждения они засыхают в течение одного или двух лет.

Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предусматривают:

— проведение визуальной проверки деревьев для определения наличия карантинного организма;

— отбор образцов и направление их на фитосанитарную экспертизу;

— осуществление фитосанитарных процедур, в частности, обработка зараженных деревьев под действием механических, химических или термических факторов;

— в случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты — санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Также отмечается, что карантин будет введен соответствующим распоряжением КМВА, которое вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании и на официальной интернет-странице Госпродпотребслужбы Украины.

Напомним, в одном из районов Киева зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Там был введен карантин.

Тэги: Киев, карантин

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